ناقد رياضي: صلاح قرر الاعتزال دوليًا في هذه الحالة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الناقد الرياضي، أحمد درويش، ما يفكر فيه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، حال الفشل في الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال درويش خلال تصريحات على قناة الحياة: "صلاح تحد ث مع لاعبين قريبة منه في المنتخب، قال لهم بدرس وبفكر لو مقدرش أفوز البطولة دي، هعتزل دوليا بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية".

واختتم: "المعلومة تنقلت لي كده، أنا فسرتها بحاجتين، إما هو قال كده عشان يخليهم يشيلوا المسؤولية معاه عشان هم بيحبوه، يا إما وصل لمرحلة ضغوط شديدة جدا".

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023



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