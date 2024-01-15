بطولة أستراليا: تأهل مدفيديف وغوف وجابر إلى الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - ملبورن: تأهّل الروسي دانييل مدفيديف، المصنّف ثالثاً عالمياً والوصيف مرّتين، إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه على الفرنسي تيرانس أتمان الإثنين، فيما حجزت كل من الأميركية كوكو غوف والتونسية أنس جابر مقعدها بمجموعتين نظيفتين.

وواجه مدفيديف ظروفاً صعبة أمام أتمان الذي حطّم مضربه وانسحب باكياً بعد تعرّضه لتشنّجات شديدة أجبرته على مغادرة الملعب خلال الخسارة 5 7، 6 2، 6 4 و1 0.

وقال الروسي الذي بلغ نهائي نسختي 2021 و2022 "عندما بدأت أشعر بالتعب جسدياً، بدأ هو يشعر بالتشنّج، لذلك كانت ظروفاً قاسية".

وأضاف "كنت قد بدأت أشعر بالتعب لكن في الكثير من الأحيان في هذه المواقف يشعر الشخص الآخر بالتعب أيضاً والموضوع يتعلّق بمن هو قادر على التحكّم بالأمر أكثر".

وسيلعب مدفيديف مع الفنلندي إميل روسوفوري في الدور الثاني.

كما تأهّل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف سابعاً عالمياً إلى الدور عينه بعد فوزه على البلجيكي زيزو بيرغس (130) بنتيجة 5 7، 6 1، 6 1 و6 3.

وكان من المفترض أن يلعب تسيتسيباس الذي خسر نهائي ملبورن العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مع الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف سادساً عالمياً سابقاً، لكنه أعلن انسحابه من البطولة عشيّة المواجهة بسبب مشكلة في قدمه اليمنى.

وخرج موراي المصنّف 44 والذي وصل إلى النهائي خمس مرات، بعد خسارته أمام الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري (30) 6 4، 6 2 6و 2.

وقال إتشيفيري "من الصعب جداً بالنسبة لي أن ألعب أمام أسطورةٍ مثل أندي".

وأضاف "إنه أحد قدواتي، لكن اليوم لعبت بشكلٍ رائع. حاولت فقط أن ألعب بطريقتي وأركّز على نقاطي".

وحرمت خسارة موراي (36 عاماً) الذي رجّح أن يكون هذا موسمه الأخير، الجمهور من مواجهة محتملة مع ديوكوفيتش الفائز على الكرواتي دينو بريجميتش في الدور الثالث.

غوف وجابر بمجموعتين

ولدى السيدات، تأهّلت الأميركية كوكو غوف المصنّفة رابعة على حساب السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا (68) بنتيجة 6 3 و6 0.

قالت غوف التي تلاقي الأميركية كارولاين دوليهايد في الدور الثاني "كنت عصبية مطلع النهار. هدأت بعدها ولعبت بشكل جيد، لكن ليس أفضل مستوياتي".

في المقابل خرجت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا (7) من البطولة عقب خسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (93) 6 1 و6 2.

وحجزت التونسية انس جابر (6) مقعدها في الدور الثاني بفوزها على الأوكرانية يوليّا ستارودبتسيفا (150) 6 3 و6 1.

ولم تكن جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022) بأفضل أحوالها، لكنّها كانت أقوى من منافستها التي شاركت في بطولة كُبرى لأول مرة في مسيرتها.

وقالت التونسية التي خسرت في الجولة الثانية في ملبورن العام الماضي إنها كانت متوتّرة في أولى مبارياتها هذا العام، بعد أن قررت عدم خوض دورات استعدادية "العودة إلى هنا أمرٌ مميّز جداً جداً"، وتابعت "قررت أن أرتاح قليلاً قبل أن آتي إلى بطولة أستراليا".

وأردفت "الجمهور ساعدني اليوم وآمل أن أقدّم مباراة أفضل في الدور المقبل".

في المقابل، خرجت المصرية ميار شريف (58) بعد خسارتها أمام البلجيكية اليز مرتنز (28) 2 6 و0 2 ثم بالانسحاب بسبب الاصابة.