مدرب تنزانيا مهاجما المغرب: أقوياء في الكاف ويختارون حكامهم ومواعيد المباريات

الشارقة - اميمة ياسر -

شن عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، هجوما على منتخب المغرب، وذلك قبل مواجهتهم يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وفي تصريحات لقناة "الهداف" الجزائرية، قال عمروش: "لن نصبح خصمًا سهلًا لباقي المنتخبات، رغم أننا لا نمتلك نفس الإمكانيات، لن نكون في كوت ديفوار من أجل التقاط الصور السيلفي، وحال تأهلنا، سنتأهل دون مساعدة طرف آخر".

وأضافق مدرب منتخب تنزانيا: "كانت رغبتنا في اللعب أمام منتخب المغرب عصرًا، لكننا سنخوض المواجهة في المساء، ولكنكم تعلمون قوة الاتحاد المغربي في كاف، إنهم قوة ضاربة حاليًا في القارة الأفريقية".

واختتم عمروش تصريحاته: "نعم تم فرض اللعب علينا مساءً أمام المغرب، وحتى الحكام يختارهم الاتحاد المغربي، لهذا سنلعب أمام منتخب كبير وضد أمور خفية في كرة القدم".

يشار إلى أن مباراة المغرب وتنزانيا ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.