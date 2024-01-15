وسام أبو علي : هذه حقيقة مرضي.. وأعرف إمام عاشور جيداً

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الجديد ، إنه انبهر بمستوى الفريق الأحمر ‏خاصة في مباراته أمام اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

إقرأ أيضًا..

وأضاف أبو علي في حوار لموقع ناديه :"أعرف جيدًا صعوبة التحديات التي تنتظرني، وبالتأكيد أتطلع إلى الفوز معه بكل ‏البطولات خلال الموسم الجاري".

وواصلك:" كنت أعرف إمام عاشور جيداً، لأننا لعبنا معًا في الدوري الدنماركي، وكذلك أكثر من أعجبت به ‏بيرسي تاو ومحمد الشناوي، وأثق بشدة في التأقلم سريعًا داخل أجواء النادي بشكل عام".

وعن المنافسة في خط الهجوم قال إنه جاهز للتحدي، ويأمل في أن يمثل إضافة للفريق ويتوج معه بالألقاب، ومتحفز للغاية ‏لبدء مشواره والمشاركة في المباريات، فهدفه الأول هو تحقيق الفوز للفريق والتتويج بالبطولات، كما وجه الشكر إلى مارسيل كولر المدير الفني على ثقته ‏بقدراته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنه.‏

وتحدث أبو علي عن شائعات مرضه مؤكداً أنه سبق له التعرض للإصابة في عام 2021، ولكنه عاد بقوة وشارك في كل المباريات بصورة طبيعية، وسجل العديد من ‏الأهداف، وطموحاته مع النادي الأهلي هي الفوز بكل البطولات، خاصة دوري أبطال إفريقيا، وتسجيل الكثير من الأهداف، وأن ‏يشارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.‏

وأكمل: «بدأت ممارسة كرة القدم بعمر الخامسة، وعندما بلغت 11 عامًا انتقلت إلى صفوف فريق البرج في الدنمارك، ‏واستمررت بين صفوفه لعدة سنوات، وبعدما تألقت مع الفريق الأول في وقت مبكر، تلقيت عرضًا من نادي سيريوس السويدي وتم توظيفي ‏كجناح مهاجم في البداية، ثم شاركت كمهاجم حتى الآن، وأمتلك ذكريات عديدة مع مباريات قوية خضتها مع الفريق».‏

وأضاف: «من أكثر المباريات التي لا أنساها مع سيريوس عندما كان الفريق متأخرًا بهدفين دون مقابل أمام فريق ديجرفورس، وبعد أن شاركت سجلت ‏هدفين في الدقائق الأخيرة، وأحد زملائي سجل الهدف الثالث، وقد اشتهرت بقناص الدقيقة 90 بسبب تسجيل أكثر من هدف في ‏هذا التوقيت من المباريات».‏

وكشف عن جوانب شخصية في حياته وقال إنه يعشق البولينج والبلايستيشن، ولاعبه ‏العالمي المفضل هو الفرنسي كيليان مبابي، وأنه يجيد طهي الطعام، ويفضل قضاء وقت الفراغ في المنزل، وإن والده تحديدًا من ‏عشاق الأهلي، فضلًا عن أن شقيقة والده تقيم في القاهرة.‏

ووجه وسام أبو علي رسالة لجمهور الأهلي، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر الشديد لارتداء قميص النادي، وأنه سعيد للغاية بدعمهم له ‏عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد بأن يبذل كل ما يمكن من أجل المساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد ‏البطولات.‏