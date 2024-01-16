محمد اسماعيل - القاهرة - موعد مباراة تونس وناميبيا في أمم أفريقيا

يلاقي المنتخب التونسي نظيره منتخب نامبيا غداً الثلاثاء، في بداية مشواره ببطولة أمم أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وستنطلق المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 16 يناير، على إستاد "أمادو جون كوليبالي" بمدينة كورجو شمال كوت ديفوار.

وأوقعت القرعة نسور قرطاج في المجموعة الخامسة بالبطولة، بجانب كل من " مالي، جنوب أفريقيا وناميبيا".

وتبث مباريات البطولة عبر قناة " "bein sports MAX، الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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