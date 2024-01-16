الامارات | البطائح يتسلم 600 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لرادوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي البطائح لكرة القدم حصلت أخيراً على 600 ألف دولار من المدرب الروماني ميريل رادوي، قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الأخير من دون أقساط، وذلك بعد تمسك إدارة «الراقي» بحقوقها ومكتسباتها مقابل الموافقة على رحيل المدرب الذي كان قد أربك حساباتها باستقالته، في الوقت الذي كان النادي يعول كثيراً على حالة الاستقرار الفني.

وقال المصدر إن جميع محاولات المدرب في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة حول قيمة الشرط الجزائي وطريقة السداد كانت قد باءت بالفشل، وإن النادي اشترط عليه دفع المبلغ كاملاً، وأمام تمسك الإدارة خضع الروماني للشروط وسدد المبلغ.

وأشار المصدر إلى أن رفض إدارة البطائح في التساهل في الشرط الجزائي يعود للتأكيد على حفظ مكتسبات النادي، وأن الإدارة أخبرت المدرب بأن قراره المفاجئ باستقالته وضعها في موقف صعب، وأنها ستحتاج إلى توفير سيولة من أجل التعاقد مع مدرب جديد، وهو ما حدث أخيراً بالتوقيع مع الكرواتي غوران توميتش.

وكانت إدارة البطائح تعول بشكل كبير على حالة الاستقرار الفني مع المدرب رادوي، خصوصاً أن الفريق تحت قيادته جمع 16 نقطة في 12 مباراة فقط، علماً بأن الفريق طوال الموسم الماضي كاملاً حصد 21 نقطة من 26 مباراة، وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بطريقة دراماتيكية.

وكان ميريل رادوي، قد أبلغ لاعبي البطائح باستقالته، خلال اجتماعه باللاعبين في غرفة تبديل الملابس، عقب نهاية المواجهة التي خسرها أمام العين 1-3 ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري، وتمنّى لهم التوفيق في ما تبقى من الموسم، قبل أن يتولى تدريب الجزيرة.

يُذكر أن المدرب الجديد للبطائح غوران توميتش يشرف حالياً على تدريبات الفريق استعداداً لاستئناف بطولة الدوري عقب نهائيات كأس آسيا، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية في مواجهة فريق الاتحاد السعودي في 24 يناير الجاري، على استاد الوصل في زعبيل.

ولدى توميتش خبرة جيدة في دوري أدنوك للمحترفين، إذ كان قد تولى تدريب النصر قبل موسمين، علماً أنه استهل مسيرته التدريبية في 2011، وتولى تدريب العديد من الأندية الكرواتية.