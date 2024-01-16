شريف عبدالمنعم: مصطفى محمد أفضل لاعبي منتخب مصر أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر كان أفضل لاعبي الفريق أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"مصطفى محمد يعد أفضل لاعبي منتخب مصر في مباراة موزمبيق بسبب تحركاته داخل أرض الملعب وتسجيله هدف مبكر".



وتابع:" من وجهة نظري أن منتخب مصر تأثر بالرطوبة في مباراة موزمبيق ورغم ذلك فهو قادر على التأهل إلى الدور التالي ".