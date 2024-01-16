"صفر مساهمات"... ماذا قدم رضا عبد العال مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شارك رضا عبد العال مع منتخب مصر بجميع المسابقات 4 مباريات فقط (مباراتين وديتين، ومباراتين بكأس الأمم الإفريقية) ولم يساهم في جميع المباريات الأربعة سواء بإحراز أو صناعة أهداف. وفقا لترانسفير ماركت.

ونستعرض تفاصيل المباريات التي شارك فيها:

المباريات الودية

مصر ضد فنلندا- (2-1)- 11/1/1989- شارك 90 دقيقة

مصر ضد فنلندا- (2-1)- 13/1/1989- شارك 90 دقيقة

مباريات كأس الأمم الإفريقية

مصر ضد الجابون- (4-0)- 28/3/1994- شارك 45 دقيقة، لم يحرز أو يسجل.

مصر ضد نيجيريا- (0-0)- 30/3/1994- شارك 26 دقيقة، لم يحرز أو يسجل.

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