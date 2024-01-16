"صفر مساهمات"... ماذا قدم رضا عبد العال مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
شارك رضا عبد العال مع منتخب مصر بجميع المسابقات 4 مباريات فقط (مباراتين وديتين، ومباراتين بكأس الأمم الإفريقية) ولم يساهم في جميع المباريات الأربعة سواء بإحراز أو صناعة أهداف. وفقا لترانسفير ماركت.
ونستعرض تفاصيل المباريات التي شارك فيها:
المباريات الودية
مصر ضد فنلندا- (2-1)- 11/1/1989- شارك 90 دقيقة
مصر ضد فنلندا- (2-1)- 13/1/1989- شارك 90 دقيقة
مباريات كأس الأمم الإفريقية
مصر ضد الجابون- (4-0)- 28/3/1994- شارك 45 دقيقة، لم يحرز أو يسجل.
مصر ضد نيجيريا- (0-0)- 30/3/1994- شارك 26 دقيقة، لم يحرز أو يسجل.
اقرأ أيضا:
تغطية اليوم الثالث... أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا