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أمم أفريقيا.. رقم مميز ينتظر منتخب تونس أمام نامبيا اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يطارد منتخب تونس في مباراته أمام ناميبيا اليوم رقما مميزا على الصعيد التهديفي في كأس الأمم الأفريقية.. ويأمل نسور قرطاج في تسجيل الهدف رقم 100 لهم في تاريخ مشاركاتهم  في البطولة السمراء.

وشارك المنتخب التونسي في 80 مباراة سابقة في " الكان " حقق خلالها الفوز في 25 مباراة و 29 تعاداً وتلقى الخسارة في 26 لقاء.. وسجل 99 هدفاً بينما تلقت شباكه 94 هدفاً.

ناميبيا تبحث عن أول انتصار في تاريخ أمم أفريقيا

في المقابل يخوض المنتخب الناميبي اللقاء بحثا عن تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وكذلك التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى.. وشارك المنتخب الناميبي 3 مرات فقط في الكان اعوام 1998 و 2008 و2019 وخسر في 7 مباريات وتعادل في مباراتين فقط .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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