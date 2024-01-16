نجوم الكرة القدامي: منتخب مصر صدمنا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى نجوم منتخب مصر القدامي عدم رضاهم من أداء المنتخب أمام موزمبيق في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال هاني رمزي: أداء منتخب مصر أحزننا، خاصة مع وجود فوارق فنية بين المنتخبين، الأداء كان مفاجأة بالنسبة لي، لأنني كنت أتوقع أن نفوز بعدد وافر من الاهداف.

وتابع: في رأيي كان يجب أن يبدأ فيتوريا بمروان عطية في مركز الوسط المدافع وأحمد زيزو مع إمام عاشور في مركز الوسط المهاجم، و محمد صلاح في الجناح الايمن . . لم أشعر بأحمد حسن كوكا عندما شارك، كل الكرات العرضية كانت لصالح موزمبيق".

وأتم: "منتخب غانا شاهدته وهو ليس بالفريق المرعب، لكن خسارته امام الرأس الاخضر ستجعله شرسًا امام مصر ".

بينما قال أحمد حسام ميدو ": "توجد علامات استفهام كثيرة في مباراة موزبيبق سواء على التشكيل أو أسلوب اللعب وتغييرات فيتوريا التي لم تكن مؤثرة في سير اللقاء".

وأضاف: كنا نتمنى أن تكون البداية أفضل ونرسل رسالة لكل مدربي البطولة أن منتخب مصر جاء من اجل الفوز باللقب ".

وقال إسماعيل يوسف: "البداية صدمتنا على مستوى الأداء، لأننا بدأنا المباراة وكنا فائزين، كان يجب أن نستغل البداية، بعدما أحرزنا الهدف أصبح هناك مساحات بين اللاعبين، الأداء غير مقنع ولكن هذا جرس إنذار ودرس قاسي للجهاز الفني واللاعبين داخل الملعب".

وقال وائل جمعة :" فقدنا نقطة التميز التي حصلنا عليها في البداية وهي التسجيل مبكرًا، ثم وضحت المشكلة في وسط الملعب ولم يتعامل معها فيتوريا جيدًا، رأينا عدم المساندة دفاعيًا أمام الفريق الأضعف في المجموعة، ما بالنا لو لعبنا أمام المنتخبات الكبيرة.

موعد مباراة مصر وغانا القادمة والقناة الناقلة ..

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصار بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، بينما سيقاتل منتخب غانا الذي يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.