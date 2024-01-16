7 ملايين جنيه تمهد رحيل نجم الاهلي إلى سموحة في الشتاء

بات أحد نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على أعتاب الرحيل من القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر بعد استبعاده من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة.

وتلقى إدارة القلعة الحمراء عرضًا وحيدًا من جانب نادي سموحة السكندري للتعاقد مع اللاعب أحمد عبد القادر جناح الفريق القاهري في الميركاتو الشتوي الجاري.

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ورحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي برحيل عبد القادر خاصًة بعد تراجع مستواه الفني والبدني ودخوله في العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية.

ويشترط عبد القادر قبل انتقاله لصفوف نادي سموحة في الشتاء الحالي الحصول على نفس راتبه الذي يحصل عليه في الاهلي ويصل إلى 7 ملايين جنيه.