رضا سليم وعبدالقادر يواصلان البرنامج التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر لاعبا الأهلي، فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق الأحمر.
أدى الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة المقبلة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.