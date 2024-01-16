رضا سليم وعبدالقادر يواصلان البرنامج التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر لاعبا الأهلي، فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق الأحمر.



أدى الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة المقبلة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.





