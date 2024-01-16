3 شروط قوية من عمرو السولية لتجديد عقده مع الأهلي

وضع اللاعب عمرو السولية نجم وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 3 شروط من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري إذ يحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني، منذ بداية شهر يناير الحالي دون العودة لمسؤولي القلعة الحمراء.

وفتح مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أمير توفيق خطوط تواصل قوية مع السولية لمناقشة مناقشة تفاصيل عقده الجديد مع بطل أفريقيا.

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ووافق السولية بشكل مبدئي على توقيع عقدًا جديدًا مع الأهلي ولكنه اشترط التوقيع لمدة موسمين وليس واحد، بالإضافة إلى زيادة راتبه، ليتساوي مع رواتب الفئة الأولى بالقلعة الحمراء فضلًا استثنائه من نسبة المشاركة.

وقام مسئولو الأهلي في وقت سابق بتقديم عرضًا لـ السولية يتضمن التجديد لمدة موسم واحد، مع وجود بند بتفعيل التجديد لمدة موسم واحد، حال تخطي نسبة مشاركاته الـ50% من المباريات رفقة الفريق الأحمر.