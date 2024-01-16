"لازم فتوح يلعب".. نجم الزمالك السابق يحذر فيتوريا قبل مواجهة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حمادة طلبة، لاعب نجم الزمالك السابق، تحذير للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق في أولى مبارياته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المُقبل.

قال حمادة طلبة في برنامج تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "المستوى الفني لعدد كبير من اللاعبين لم يكن مُرضيا، قد يكون ذلك بسبب درجة حرارة الجو، أو بسبب عامل الأرض".

وأوضح: "لاعبو المنتخب شعروا بسهولة المباراة بعد التقدم المُبكر عن طريق مصطفى محمد، وهذا غير موجود في الكرة، فليس هناك منتخب ضعيف في مثل هذه البطولات".

وأكمل: "حذرنا منذ البداية من صعوبة مجموعة مصر، والتي ازدادت بعد التعادل في أول مباراة، في حين فازت كاب فيردي على غانا، وتصدرت مجموعة الفراعنة بعد نهاية الجولة الأولى".

وأضاف: "حمادة طلبة، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، يتحمل جزء كبير من التعثر في أول مباراة، والتشكيل لم يكن جيدا من البداية، وكان عليه الدفع بعناصر أخرى".

وشدد: "من الأفضل مشاركة أحمد فتوح على حساب محمد حمدي، وكذلك عمر كمال عبد الواحد، على حساب محمد هاني، لتميزه بالنزعة الهجومية".

وأتم تصريحاته: "الجميع خلف منتخبنا الوطني ولدينا ثقة كبيرة في قدرته على التأهل للدور الثاني، شرط التركيز في المباريات المُقبلة والتي أصبحت أكثر صعوبة".

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