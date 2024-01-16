مدافع زد على رادار الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - دخل محمد إسماعيل مدافع فريق زد دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحاته خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك طلب من زد إستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع وضع بند يسمح بشرائه حال الإستقرار على ذلك.

وأتم شبانة بإنه هناك قناعة كبيرة داخل الزمالك بمستوى اللاعب وسيسعى لحسم الصفقة في أقرب وقت خاصة مع إقتراب محمد عبدالغني من الرحيل.

غضب أهلاوي من صلاح محسن بعد رفض الإعارة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حالة من الغضب داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي من صلاح محسن بعد رفضه عرض الإعارة إلى نادي مودرن فيوتشر وتمسكه بالبقاء داخل صفوف الفريق.

وأكد شبانة أن اللاعب طلب من إدارة الكرة البقاء وعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ومنحه الفرصة حتى نهاية الموسم بالرغم من إبلاغ النادي له تفتحه لإعارته أو بيعه بعد توصية كولر المدير الفني.

وأضاف شبانة أن كولر طلب رحيل اللاعب وأبلغ الإدارة بإنه بعيد تماما عن حساباته خاصة بعد التعاقد مع وسام أبو علي .. وإنه في حالة بقاء اللاعب سيكون مصيره دكة البدلاء.