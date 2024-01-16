الأهلي يرفض عروض أحمد عبدالقادر .. "مش مغرية"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض النادي الأهلي للعرض المقدم من نادي هاتاي سبور التركي لإستعارة أحمد عبدالقادر بسبب ضعف المقابل المادي.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن النادي التركي تقدم بعرض لإستعارة عبدالقادر مقابل ٣٥٠ ألف دولار مع وضع بند شراء بنهاية الموسم في حال تم الإتفاق على ذلك.

وأضاف شبانة أن إدارة الأهلي طالبت برفع قيمة الإعارة إلى 600 ألف دولار على أن يكون قيمة الإنتقال النهائي لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار.

وأتم شبانة بإنه في حالة عدم وصول عروض مرضية للنادي لبيع اللاعب سيتم الإبقاء عليه خاصة أن الإدارة ترى إنه مستقبل النادي في حال عودته إلى مستواه المعهود.