موعد مباراة مصر وغانا في أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر، نظيره الغاني في العاشرة مساء الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

اكتفى منتخب مصر بالتعادل الإيجابي أمام موزمبيق، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمع المنتخبين، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على غانا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى.

ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023

1 ) منتخب الرأس الأخضر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب مصر .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب غانا .. بدون رصيد من النقاط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غانا

من المتوقع أن يجري فيتوريا عدة تغييرات على التشكيل كالتالي:

فى حراسة مرمي: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- أحمد فتوح – محمد هاني.

فى الوسط: محمد النني – مروان عطية- حمدي فتحي.

فى خط الهجوم: محمد صلاح- تريزيجيه- مصطفي محمد.

القناة الناقلة

قناة beIN SPORTS1 هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.