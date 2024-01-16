بعد تألقه مع السنغال.. من هو لامين كامارا؟

ياسر رشاد - القاهرة - لفت لامين كامارا لاعب السنغال الشاب، أنظار الجميع بعد تألقه في مباراة جامبيا في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

تألق لامين كامارا في المباراة وسجل هدفين رائعين في شباك جامبيا، ليحفر أسمه في مشاركته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، وحصل على جائزة الأفضل في المباراة.

كان آليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قرر ضم النجم الشاب المتألق كامارا بعد تألقه مع منتخب الشباب، لينضم لمعسكر الأسود استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا.

كان لامين كامارا صاحب الـ20 عاما، حصد جائزة الأفضل في بطولتي أمم أفريقيا للشباب والمحليين لعام 2022، وتوج مع الأسود باللقبين.

يعتبر كامارا خريج أكاديمية جينيراسيون فوت، والتي أخرجت "ساديو ماني" و"كاليدو كوليبالي" و"اسماعيلا سار"، أحد النجوم اللامعة والمواهب الصاعدة في أفريقيا، ويتألق بشكل مميز مع فريقه ميتز الفرنسي.

بدأ كامارا مسيرته في كاسا سبورت وانتقل بعمر الـ ١٦ سنة لـ جينيراسيون فوت السنغالي ثم أنضم لمنتخب السنغال للمحليين ويتم اختياره ضمن فريق البطولة.

من جانبه، قال كامارا بعد مباراة جامبيا: لا استطيع أن أقول أن منتخب السنغال هو المرشح الوحيد لحصد أمم أفريقيا لأن هناك الكثير من المنتخبات الكبيرة.

وتابع: هناك مفاجآت خلال المباريات، لقد رأينا مصر تعادلت وهذا أمر غير متوقع وأعتقد أن منتخبات أخرى ستقع في نفس الفخ خلال مباريات البطولة.

