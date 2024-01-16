تاريخ مواجهات بوركينا فاسو وموريتانيا قبل مباراة اليوم بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب بوركينا فاسو نظيره المنتخب الموريتاني اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على إستاد " السلام"بمدينة بواكي الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية.

وبالعودة إلى التاريخ نجد أن المنتخبين تواجه معاً قبل ذلك، في 10 مباريات سابقة ما بين ودية ورسمية، كان الفوز من نصيب المنتخب البوركيني في 5 مباريات، فيما حقق منتخب موريتانيا الفوز في مباراة واحدة فقط، وسيطر التعادل على الأربع مواجهات الأخرى بينهما.

وتواجه المنتخبان قبل ذلك في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية في نسختي 2000، 2019، حيث كان التعادل السلبي الحاسم في مباراة ذهاب تصفيات البطولة عام 2000، في مباراة العودة كان الفوز من نصيب المنتخب البوركيني بثلاثية نظيفة.

وحقق منتخب المرابطين فوزه الأول على الخيول البوركينية، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، حيث تمكن من الانتصار في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، فيما تلقى الهزيمة بمباراة العودة بهدف دون مقابل.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى التي تجمع بين المنتخبين لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية على مدار تاريخ مواجهتهما معاً.

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