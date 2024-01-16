"من مفيش تقصير لبذلوا الجهد ".. كيف تناقضت تصريحات الدرندلي عن أداء منتخب مصر ضد موزمبيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تناقضت تصريحات خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، عقب التعادل مع موزمبيق 2-2، في المباراة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "مش هنهرب من المسؤولية، في تقصير من اللاعبين ولم يؤدوا المطلوب منهم في المباراة ولم يظهروا بالمستوى الذي كانوا عليه في المباريات الماضية، اللي مش هيعترف بالخطأ خطأ أكبر، كلنا زعلانين، واللاعبين في حالة حزن بسبب الأداء أمام موزمبيق".

وعلق بعدها الدرندلي عبر حساب الاتحاد المصري الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "يجب غلق ملف مباراة موزمبيق والتركيز في مواجهة غانا، المباريات الافتتاحية دائما ما تشهد سوء توفيق والفريق الكبير هو من يتجاوز تلك الأمور ويكون قادر على العودة".

واختتم الدرندلي: "نمتلك جيل رائع من اللاعبين لم يقصروا يوماً ما ويدركون المسئولية الملقاة على عاتقهم ومعهم الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا".

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