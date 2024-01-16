"نحن أصغر فريق في البطولة".. مدرب تنزانيا يتحدث عن مواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن مواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أنه يعلم نقاط قوة فريقه جيدا.

وقال عمروش خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "نعرف ما لدينا، نحن واقعيون وسنحاول تقديم مباراة جيدة، الجماهير المغربية مشهورون في إفريقيا، نعلم ما هو هدفنا، سيكون الأمر مهما جدا لتجربة لاعبينا في هذه المباراة".

واختتم: "عندما نتحدث عن المغرب فإننا نتحدث عن مستوى عال للغاية ولا يمكن لأحد أن يقول العكس، نعرف جميع اللاعبين، لكننا نعرف نقاط قوتنا، نحن أصغر فريق في البطولة، سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا".

ويواجه منتخب تنزانيا نظيره المغرب، في السابعة مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023.

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