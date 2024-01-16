سامي يعلن تشكيل سموحة لمباراة فيوتشر بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتنطلق مباراة فيوتشر وسموحة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل سموحة لمواجهة فيوتشر:

في حراسة المرمى: الهانئ سليمان

في خط الدفاع: بركات حجاج، محمود وحيد، طارق علاء، ميدو مصطفى

في خط الوسط: أبو بكر ليادي، لحسن هددوه؛ دكوا دودو، عمرو قلاوية

في خط الهجوم: حسام حسن، حسين فيصل

على مقاعد البدلاء:

محمد أشرف- عبدالرحمن عامر- شريف رضا- محمد عصام-مصطفى البدري- حسام هريدي- أحمد خالد- ابراهيم جامبو- فادي فريد

تشكيل فيوتشر لمباراة سموحة:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، محمود رزق، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع ، عبد الكبير الوادي

هجوم: عمر السعيد

على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، محمد زعلوك، مروان محسن.