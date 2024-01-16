زد يهزم فاركو في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز زد على فاركو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية المحترفة.

أحرز شادي حسين يسجل هدف التقدم لـ زد في شباك فاركو في الدقيقة 41 قبل أن يضيف أحمد رشيد الهدف الثاني لزد قبل نهاية المباراة في الدقائق الأخيرة.



ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة بعد انتصار زد على فاركو:



رفع فريق زد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجمموعة، يأتي خلفه فريق طلائع الجيش بنفس عدد النقاط ، والذي يواجه بيراميدز اليوم، فيما يأتي الفريق السماوي ثالثا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل فاركو المجموعة بنقطة واحدة.

