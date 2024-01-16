مدرب المغرب يوضح صفات بطل أمم إفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن الصفات التي سيتبعها أي منتخب للحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

وأكد الركراكي أن القانون يمنح جميع المنتخبات 5 تغييرات، كما أن هذا العامل يسمح لأسود الأطلس بتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن المنتخبات التي ستهتم بهذه التفاصيل ستكون قريبة من التتويج بالكان.

تصريحات الركراكي

تحدث وليد الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب وتنزانيا، حيث قال: "بكل تأكيد القانون يمنحنا 5 تغييرات، وهذا يسمح لنا بالفوز أو الحفاظ على النتيجة".

وتابع: "المنتخبات التي سيكون عندها اهتمام بهذه التفاصيل ستكون قريبة من التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا".

وأردف الركراكي: "لدينا نسبة من الحظ فيما يخص مواعيد المباريات، خاصة وأننا سنلعب أولى مبارياتنا بشكل متأخر".

وأضاف: "لقد رأينا نتائج باقي المنتخبات التي ستساعدنا لتنبيه اللاعبين والجمهور، حتى لا يعتقد البعض أن البطولة ستكون سهلة".

وأوضح مدرب المغرب تصريحاته: "لدينا صعوبة خلال هذه البطولة، فلدينا الثقة في أنفسنا، وحتى تحقق الانتصار في كل مباراة يجب أن تمنح مجهودك كاملا، سنحترم الخصم، ولا يوجد منافس سهل فكل المنتخبات أظهرت أن لها مكان في القارة".

وتابع: "لاعبي المنتخب يعلمون أن عليهم تقديم كل جهدهم حتى لا تتحقق مفاجأة ضدنا، جددنا التشكيل بعد كأس العالم، سواء لاختيار أو لشكوك، ولدينا لاعبون خاضوا كأس أمم إفريقيا للشباب، ويستحقون مكانهم".

وأتم وليد الركراكي تصريحاته: "الأفضلية التي يملكها الشباب هو الجوع الذي يمتازون به، وأيضًا مساهمتهم في صعود نسق التدريبات، إنهم ينتظرون وقتهم، وأنا واثق أن كل من سيدخل سيمنحنا الأفضلية".