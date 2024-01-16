أمم إفريقيا.. موعد مباراة المغرب وتنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم المغربية لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره التنزاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

ويبحث المنتخب المغربي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة تنزانيا، في المباراة التي تشهد ترقب وحذر من كلا المنتخبين.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا

تنطلق مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره التنزاني في السابعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سان بيدرو بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمواجهة المغرب وتنزانيا

تُنقل مباراة المغرب أمام تنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات ماضية.

وكان المنتخب المغربي قد سطر التاريخ خلال كأس العالم الماضي بقطر، حيث حصل على المركز الرابع في المونديال، بعدما تخطى عدد من المنتخبات الكبيرة ومنها الإسباني والبرتغالي.