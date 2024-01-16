نجم المغرب : متشوقون لبدء الكان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رومان سايس، لاعب المنتخب المغربي على أن أسود الأطلس لديهم حالة من التحفز لبدء مسابقة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، والتي ستكون أمام تنزانيا.

وأكد سايس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة تنزانيا على أن اللاعبين جاهزون للمواجهة الأولى، حيث ستكون مباراة تنزانيا مهمة لتحقيق الفوزواكتساب الثقة.

تصريحات سايس

علق رومان سايس على مواجهة المنتخب التنزاني، حيث قال: "بالطبع لدينا الجاهزية لمباراة غد، فالمباراة الأولى دائمًا ما تكون مهمة للغاية، لأن الفوز بها سيمنحنا الثقة فيما هو قادم".

وأردف: "لدينا الاستعداد والتشوق لبدء بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا، حيث ستكون مختلفة عن آخر مباراة لعبناها سويًا، استعدينا بشكل جيد هنا لمدة 15 يومًا، ونسعى لنيل النقاط الثلاث".

وأتم الدولي المغربي تصريحاته: "لدي سعادة كبيرة بلعب منافسات أمم إفريقيا للمرة الرابعة في مسيرتي الكروية".

وأضاف: "أكتسبت الخبرة في هذه البطولة الصعبة، حيث تحتاج إلى الاستعداد الجيد بدنيًا وذهنيًا، لأنها تخلتف عن منافسة كأس العالم وعن اللعب في الدوريات الأوروبية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب أمام تنزانيا في السابعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي تُذاع عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.