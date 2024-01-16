أمم أفريقيا .. منتخب تونس يعلن تشكيله الرسمي أمام نامبيا "معلول أساسيًا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي ، الشتكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة نامبيا ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ، في التشكيل الأساسي لمنتخب نسور قرطاج.

ويمثل المنتخب التونسي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

لدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي معلول

الوسط: محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – إلياس العاشوري – طه ياسين الخنيسي.

وتمكن منتخب بوركينا فاسو ، من تحقيق فوزًا مثيرًا على موريتانيا ، بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة.

جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب بيرتراند تراوري ، عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في عمر اللقاء.