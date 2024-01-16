قيمة انتقال محمد عبد الغني لـ البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت إدارة البنك الأهلي في الحصول على خدمات مدافع الزمالك محمد عبد الغني لمدة موسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان محمد عبد الغني أحد أبرز اللاعبين التي قررت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير صحفية أكد بإن انتقال محمد عبد الغني للبنك الأهلي مقابل 6 مليون جنيه، لينجح الأخير في إنهاء الصفقة خلال الساعة الماضية.

وظهر عبد الغني في مقر البنك الأهلي لإنهاء تفاصيل بالعقد مع إدارة النادي، حيث أخذ صورة تذكارية بمناسبة انتهاء المفاوضات بنجاح.