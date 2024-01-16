قائمة منتخب مصر الرسمية في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2023

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة اليد، عن القائمة الرسمية التي تستعد لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، منافسات النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2023، والتي ستنطلق مساء غد الأربعاء، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا لتضم كل من..

في حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد علي – محمد عصام الطيار.

وضمت القائمة كل من.. أحمد هشام سيسا – مازن رضا – علي زين – عبد الرحمن فيصل – حسن قداح – أحمد خيري – يحيي الدرع – سيف الدرع – يحيى خالد – مهاب سعيد – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – خالد وليد.

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ويحمل منتخب مصر لقب أمم أفريقيا 2023، بعدما توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في القاهرة للمرة الثامنة في تاريخه.