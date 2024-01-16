بوركينا فاسو تفوز على موريتانيا وتتصدر مجموعة الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على موريتانيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم التعادل السلبي مجريات الأول، وسجل تراوري الهدف الأول في المباراة لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 96، عن طريق ركلة جزاء.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتضم المجموعة، أنجولا، الجزائر.

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