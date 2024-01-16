"بحضور الشناوي".. موعد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وحارس الفريق محمد الشناوي المؤتمر الصحفي المقرر له غدا الأربعاء، في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره غانا يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية بدور المجموعات بكأس الأمم.

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