سيدات سلة الأهلي يهزمن هليوبوليس في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا هاما على نظيرتهن في هليوبوليس بنتيجة 98-55 في المباراة التي أقيمت على صالة هليوبوليس، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 25-15، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 51-29.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 80-44 ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 98-55.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الزهور ‏بنتيجة 99-61 ضمن منافسات بطولة الدوري.