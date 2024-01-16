بالأرقام.. ماذا قدم علي معلول في مباراة تونس وناميبيا؟

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن تقييم الدولي التونسي علي معلول، نجم الاهلي، في مباراة منتخب بلاده ضد ناميبيا، في أمم أفريقيا.

وشارك علي معلول، أساسيًا في مباراة منتخب تونس ضد ناميبيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وانتهت المباراة بخسارة المنتخب التونسي بهدف نظيف، في الوقت القاتل، في لقاء شهد العديد من الفرص التهديفية للمنتخبين.

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تقييم علي معلول في مباراة تونس وناميبيا

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن علي معلول كان أفضل لاعب في صفوف منتخب تونس والمباراة بتقييم 7.7.

ولعب معلول، 90 دقيقة، ونجح في استخلاص الكرة مرة ، وفاز في 2 التحام هوائي من أصل 2، وخسر 3 التحامات أرضية، وفقد حيازته على الكرة 16 مرة وارتكب خطأ وحيد.

ولمس علي معلول الكرة 84 مرة، وقام بتمرير 47 تمريرة صحيحة من أصل 58 بدقة وصلت إلى 81٪، وأرسل 3 تمريرات مفتاحية، و5 عرضيات صحيحة من 8، و5 كرات طولية ناجحة من أصل 2، وخلق فرصتين للتهديف