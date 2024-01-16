ما هي حقيقة تخطي المساكني لرقم أحمد حسن القياسي في أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تتضارب الأقاويل حول حقيقة كسر التونسي يوسف المساكني قائد منتخب تونس، للرقم القياسي للنجم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتواجد المساكني في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس في مباراة ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وبعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا، قال الحساب الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن المساكني أصبح أول لاعب عربي يشارك في 8 نسخ مختلفة من بطولة كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ.

هل كسر المساكني رقم الصقر أحمد حسن؟

أحمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر، سبق وتواجد في 8 نسخ مختلفة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، في أعوام 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008 و2010.

تواجد الصقر أحمد حسن في البطولة في 8 نسخ مختلفة لا يجعل المساكني يتخطاه ويصبح أول لاعب عربي يشارك في 8 نسخ مختلفة من بطولة كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ، ولكن من أين يأتي التضارب؟

التضارب في الأرقام يأتي حول احتساب الرقم القياسي لتواجد اللاعب في البطولة بغض النظر عن المشاركة والمشاركة الفعلية للاعب في مباريات البطولة في جميع النسخ التي تواجد بها.

أحمد حسن تواجد بالفعل في 8 نسخ مختلفة بكأس الأمم مثل يوسف المساكني، ولكن الصقر لم يشارك في أي دقيقة من مباريات منتخب مصر في بطولة وحيدة في الـ8 نسخ التي تواجد في قائمة "الفراعنة" فيها على عكس قائد منتخب تونس.

قائد منتخب مصر السابق لم يشارك في أي من مباريات "الفراعنة" الأربعة في بطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 1996 والتي انتهى مشوار المنتخب الوطني فيها عند دور ربع النهائي بعد الخسارة من منتخب زامبيا بنتيجة (3-1).

ولعدم مشاركة أحمد حسن في هذه البطولة، وباحتساب الرقم القياسي بناءً على عدد المشاركات الفعلة للاعب في البطولة، فإن المساكني أصبح بالفعل أول لاعب عربي يشارك في 8 نسخ مختلفة من بطولة كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ.

وشارك المساكني في 8 نسخ مختلفة من بطولة كأس أمم أفريقيا، في نسخ 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021 و2023.

معادلة الثنائي

وبعد مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عادل يوسف المساكني رقم الثنائي ريجوبير سونج لاعب منتخب الكاميرون السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب وأندريه أيو لاعب منتخب غانا، ليصبح ثالث لاعب يشارك في 8 نسخ من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشارك ريجوبير سونج لاعب منتخب الكاميرون السابق، في 8 نسخ مختلفة، في نسخ 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008 و2010.

بينما شارك أندريه أيو في 8 نسخ مختلفة، في نسخ 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2023.

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