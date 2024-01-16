الامارات | بطريقة دراماتيكية.. الأخضر السعودي يهزم العماني في الدقيقة 96

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلبت السعودية تخلفها امام عمان وخرجت فائزة بطريقة دراماتيكية 2-1 في الرمق الأخير في مباراة "ديربي الخليج"، الثلاثاء، على استاد خليفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وسجل عبدالرحمن غريب (78) وعلي البليهي (90+6) هدفي السعودية، وصلاح اليحيائي (14 من ركلة جزاء) هدف عمان.

وكانت تايلاند تغلبت على قيرغيزستان 2-0 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها، فتصدرت المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية.

ودخل المنتخب السعودي الفائز باللقب 3 مرات آخرها عام 1996، المباراة في أجواء غير مريحة بعد نشوب أزمة بين اللاعبين المستبعدين من تشكيلة "الصقور الخضر" والمدرّب الإيطالي روبرتو مانشيني.