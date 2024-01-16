الزمالك يعلن ضم ندي مرجان لتدعيم سيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع ندى مرجان لاعبة فريق الصيد، لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء.

إقرأ أيضًا..

ووقعت ندى مرجان على عقود الانضمام لصفوف فريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، في حضور هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وحسام شكري المدير الفني لفريق الطائرة سيدات.

ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تدعيم جميع الألعاب الجماعية بالنادي، في إطار الخطة الموضوعة للمنافسة على جميع البطولات.