محمد صلاح: منتخب مصر سيفوز على غانا بشرط عدم التأليف 

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق ومدرب نادي مكادي، أن منتخب مصر قادر على تخطي منتخب غانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

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وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "منتخب مصر سوف يفوز ولكن لا بد التعديل في التشكيل وعدم التأليف من جانب روي فيتوريا المدير الفني".

وأضاف محمد صلاح: "لا بد من تواجد كل لاعب في مركزه والابتعاد عن التأليف في التشكيل، وحال عدم وجود أحمد سيد زيزو في مركزه، لا أفضل مشاركته كأساسي، بالإضافة إلى ابتعاد محمد النني عن مستواه وبالتالي لا بد من وضعه على دكة البدلاء ومشاركة مروان عطية بدلًا منه".

وقال مدرب الزمالك السابق: "ما يطمئني هو أن المستويات ليست بعيدة، ومنتخب مصر قادر على العبور من الدور الأول بل والوصول إلى المباراة النهائية من البطولة".

واختتم: "التشكيل الأفضل هو الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، وإمام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".