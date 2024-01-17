ترتيب المجموعة الخامسة من كأس الأمم بعد سقوط تونس وجنوب أفريقيا

تعرف على ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد سقوط كل من منتخب تونس وجنوب أفريقيا.

تضم المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا كل من تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، ومالي.

خسر تونس أمام ناميبيا بهدف دون رد بهدف قاتل في الدقاقئق الأخيرة من المباراة.

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وشهدت منافسات المجموعة الخامسة مفاجأة اخرى بسقوط جنوب أفريقيا أمام مالي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي شهد مواجهة ثنائي الاهلي بيرسي تاو وأليو ديانج وجهاً لوجه.

بهذه النتيجة يعتلي مالي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متساوياً مع ناميبيا صاحي المركز الثاني، فيما يتواجد كل من تونس وجنوب أفريقيا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة من أمم أفريقيا

1- منتخب مالي.. 3 نقاط

2- ناميبيا.. 3

3- تونس.. بدون نقاط

4- جنوب أفريقيا.. 0