أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات مصر وغانا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي المنتخب المصري نظيره غانا، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونستعرض لكم أبرز أرقام وإحصائيات تاريخ مواجهات مصر وغانا.

-ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية، حيث التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010 (1-0).

-فازت مصر في آخر مباراتين لها أمام غانا في كأس الأمم الأفريقية (1-0 في نهائي 2010، و1-0 في دور المجموعات 2017).

-خسرت مصر مرة واحدة فقط خلال آخر 20 مواجهة لها في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (فازت في 14 وتعادلت 5)، وكانت الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في عام 2022.

-لم تحقق غانا أي فوز في آخر خمس مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية (ت 2 خ 3)، وهي أطول سلسلة لهم دون فوز في المسابقة.

-آخر لاعب غاني سجل ثلاثة أهداف متتالية له في كأس الأمم الأفريقية كان مبارك واكاسو في 2013.

-سجل صلاح سبعة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية للفراعنة إجمالا، خلف حسن الشاذلي (12) وحسام حسن (11) وأحمد حسن (8) في قائمة أبرز الهدافين المصريين في المسابقة.

-أصبح صلاح أول لاعب مصري يسجل في أربع نسخ مختلفة لكأس الأمم الأفريقية (2017، 2019، 2022، 2023).

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