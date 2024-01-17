موعد مباراة منتخب مصر وغينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد لخوض بطولة أمم أفريقيا لليد، بمواجهة غينيا، في الثامنة مساء غدا الأربعاء، في افتتاح البطولة.

وتقام مباراة مصر وغينيا، في الثامنة مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات افتتاح أمم أفريقيا لكرة اليد، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم، كونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

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