عصام جمعة: جلال القادري لا يصلح لتدريب منتخب تونس ويجب رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - قال عصام جمعة نجم المنتخب التونسي السابق إن نسور قرطاج كانت تحتاج لمدرب أعلي من جلال القادري خاصة بعد الخسارة المفاجئة أمام ناميبيا.

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أضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني:" جلال القادري لا يصلح لتدريب منتخب تونس خاصة في ظل الأداء المتواضع للاعبين في مباراة ناميبيا".

أضاف:" من الصعب فوز المنتخب التونسي علي مالي وجنوب أفريقيا بعد الخسارة أمام ناميبيا".

وأكمل:تحضيرات المنتخب التونسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية كانت سيئة ولم يستعد اللاعبون جيداً ".

وأكمل:" منتخب تونس كان يحتاج لمدرب قوي أكبر من جلال القادري قبل بطولة أفريقيا ورئيس الاتحاد التونسي وديع الجرئ يتحكم في المدرب".