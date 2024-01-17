الامارات | "رأس الأفوكادو" يرفض الحديث عن منافسة المغرب على لقب إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، على أهمية المباراة الأولى للفريق ببطولة أمم إفريقيا، والتي يواجه فيها منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

قال الركراكي في مؤتمر صحافي: "المنتخب المغربي سيلعب أي مباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف المدرب الذي اشتهر باسم "رأس الأفوكادو" في كأس العالم 2022 متحدثاً عن حظوظ المغرب في المنافسة على اللقب: "سنسير خطوة خطوة في البطولة، ولن نتحدث عن أي مرحلة إلا بعد تجاوز الدور الأول".

وتابع: "عامل الحرارة والأجواء المناخية ستؤثر نوعاً ما، لكن نحن على أتم الاستعداد لكافة الاحتمالات".

وتضم المجموعة السادسة أيضاً زامبيا والكونغو الديمقراطية.