الامارات | "رأس الأفوكادو" يرفض الحديث عن منافسة المغرب على لقب إفريقيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن "رأس الأفوكادو" يرفض الحديث عن منافسة المغرب على لقب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، على أهمية المباراة الأولى للفريق ببطولة أمم إفريقيا، والتي يواجه فيها منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
قال الركراكي في مؤتمر صحافي: "المنتخب المغربي سيلعب أي مباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث".
وأضاف المدرب الذي اشتهر باسم "رأس الأفوكادو" في كأس العالم 2022 متحدثاً عن حظوظ المغرب في المنافسة على اللقب: "سنسير خطوة خطوة في البطولة، ولن نتحدث عن أي مرحلة إلا بعد تجاوز الدور الأول".
وتابع: "عامل الحرارة والأجواء المناخية ستؤثر نوعاً ما، لكن نحن على أتم الاستعداد لكافة الاحتمالات".
وتضم المجموعة السادسة أيضاً زامبيا والكونغو الديمقراطية.
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