الامارات | يوفنتوس يثأر من قاهر الكبار في الدوري الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثأر يوفنتوس من ضيفه ساسوولو، الفريق الوحيد الذي فاز على "السيدة العجوز" هذا الموسم، وذلك بعدما تغلب عليه 3-0 الثلاثاء بفضل ثنائية الصربي دوشان فلاهوفيتش في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبفوزه الرابع توالياً في الدوري ضمن سلسلة تخللها أيضاً انتصاران في مسابقة الكأس، أعاد يوفنتوس فارق النقطتين الذي يفصله عن غريمه إنتر المتصدر الذي فاز السبت على مونتسا 5-1.

وبدا فريق المدرب ماسيميليانو أليغري عازماً على تحقيق ثأره من ساسوولو الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة للموسم حين تغلب عليه 4-2 في 23 سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة قبل أن يفوز في المرحلة التالية على إنتر أيضاً 2-1 خارج الديار، ملحقاً بالمتصدر الهزيمة الوحيدة له أيضاً هذا الموسم.

ورغم تعافي فيديريكو كييزا من الإصابة والثلاثية التي سجلها البولندي أركاديوش ميليك في منتصف الأسبوع الماضي خلال الفوز على فروزينوني 4-0 في مسابقة الكأس، فضل أليغري بدء اللقاء بالتركي الواعد كينان يلديز الذي لعب في الخط الأمامي بجانب فلاهوفيتش.

وغاب الأميركي ويستون ماكيني وفيديريكو غاتي للإيقاف ومويس كين وماتيا دي تشيليو للإصابة، فيما تعافى الفرنسي أدريان رابيو في الوقت المناسب من إصابة في الفخذ الأيمن ليلعب أساسياً ضد فريق أسقط في المرحلة الماضية فيورنتينا الرابع (1-0) لينهي سلسلة من خمس مباريات من دون أي انتصار.

وكانت البداية مثالية لفريق أليغري الذي افتتح التسجيل منذ الدقيقة 15 بتسديدة بعيدة جميلة لفلاهوفيتش الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة حرة رائعة، رافعاً رصيده الى أربعة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في آخر أربع مراحل في الدوري، والى تسعة بالمجمل هذا الموسم.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم شهد الشوط الثاني دخول كييزا والأميركي تيموثي وياه بدلاً من يلديز وميريتي توالياً ثم ميليك بدلاً من فلاهوفيتش، لكن من دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة حتى الدقيقة 89 حين أضاف كييزا الثالث بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي، رافعاً رصيد "بيانكونيري" الذي وُصِفَ بفريق الانتصارات بفارق هدف، الى 15 هدفاً في آخر أربع مباريات في الكأس والدوري.