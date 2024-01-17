الامارات | كوت ديفوار يخطط لحسم تأهله مبكراً على حساب نيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل منتخب كوت ديفوار في حسم تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عندما يواجه منتخب نيجيريا غدا الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

والتقى المنتخبان في ست مرات سابقة ببطولات أمم افريقيا، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز في ثلاث مباريات، فيما فاز المنتخب الإيفواري في مباراتين وتعادلا في مباراة.

وستكون الفرصة متاحة للمنتخب الإيفواري للتأهل للدور التالي في حال فوزه على نيجيريا في مباراة الغد، خاصة وأنه يتصدر المجموعة برصيد ثلاثة نقاط حصدها بالفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة على غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

المنتخب الإيفواري من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، وهو أحد المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، التي تمكنت من تحقيق الفوز في مباراتها الافتتاحية بعكس منتخبات كبرى أخرى فشلت في تحقيق الفوز مثل مصر والجزائر والكاميرون وغانا وتونس.

وكان المنتخب الإيفواري في الموعد في المباراة الافتتاحية للبطولة واستطاع التغلب على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين أحرزهما سيكو فوفانا وجيان فيليب كراسو.

ويتطلع المنتخب الإيفواري، مستضيف البطولة، أن يواصل إسعاد جماهير التي ينتظر أن تملأ مدرجات ملعب الحسن واتارا، التي تتسع لـ60 ألف متفرج، عندما يواجه منتخب نيجيريا.

وحذر جان لويس جاسكيه من الاستهانة بالمنتخب النيجيري، الذي تعادل في مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية 1/1، حيث أكد للاعبيه أن المنتخب النيجيري سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب لاعبيه بعدم التراخي في المباراة أو فقدان التركيز خاصة وأن المنتخب النيجيري يمتلك مهاجمين يتميزون بالسرعة ولديهم جودة كبيرة، كما طالبهم بضرورة عدم ترك أي مساحات لمهاجمي المنتخب النيجيري.

في المقابل يدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو يعلم أنه بحاجة للفوز بالمباراة من أجل استعادة فرصه في التأهل بشكل مباشر للدور التالي وعدم الانتظار لحين انتهاء مباريات دور المجموعات ومعرفة ما إذا كان سيتأهل كواحد من بين أربعة أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ولم تكن بداية المنتخب النيجيري جيدة في مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية حيث تلقت شباكه الهدف الأول بعدم مرور 36 دقيقة، ومع ذلك تمكن المنتخب النيجيري من تعديل النتيجة بعدها بدقيقتين.

ويرى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للمنتخب النيجيري، أن فريقه كان يستحق نتيجة افضل من التعادل في مباراته أمام غينيا الاستوائية.

وقال بعد المباراة :"منتخب نيجيريا كان يستحق ما هو أكثر من التعادل، لكن هذه هي كرة القدم، الآن علينا غلق هذا الملف سريعا والاستعداد للمباراة المقبلة الصعبة".

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء وطالبهم بأن يكونوا حاسمين أكثر أمام المرمى في مواجهة كوت ديفوار واستغلال أنصاف الفرص لأنه يعلم أن المنتخب الإيفواري لن يسمح بأن يتم تهديد مرماه كثيرا.

وفي ذات المجموعة أيضا، يلتقي منتخب غينيا بيساو مع منتخب غينيا الاستوائية.

ويسعى منتخب غينيا الاستوائية لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي.

ويبحث منتخب غينيا الاستوائية في مشاركته الرابعة بالبطولة عن فوزه السابع، حيث حقق الفوز في ست مباريات في مشاركاته السابقة بالبطولة.

ويعول خوان ميتشا، مدرب منتخب غينيا الاستوائية، على عدة لاعبين مميزين يأتي في مقدمتهم إيميليو نيسوي قائد الفريق وساؤول كوكو لاعب لاس بالماس الإسباني.

في المقابل يتطلع منتخب غينيا بيساو، الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة، لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تجديد آماله في عبور دور المجموعات خاصة وأنه لم يتخطاه في مشاركاته الثلاثة السابقة.