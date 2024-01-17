الأهلي يلتقي هليوبوليس في مسابقة دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي مباراة مهمة اليوم الاربعاء عندما يلتقي مع فريق هليوبوليس في بطولة الدوري.



تبدأ المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الفريق إلى الفوز بها لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وحرص أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي على عقد، جلسة مع اللاعبين خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية و ضرورة التركيز الشديد مع الاتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.

في سياق آخر، أنتصر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي على هليوبوليس بنتيجة 98-55 في المباراة التي أقيمت على صالة هليوبوليس، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.

كانت الفترة الأولى أنتهت بتقدم الأهلي بنتيجة 25-15، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 51-29.

الأهلي فرض نفسه في الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 80-44 ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 98-55.

