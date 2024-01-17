أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب وتنزانيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، نظيره منتخب تنزانيا، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 التى تجمعهما مساء اليوم، على استاد لوران بوكو بدولة كوت ديفوار.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أفريقيا 2024

من المقرر ان تنطلق مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في استاد لوران بوكو.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنمة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

وتذاع مباارة منتخب المغر ب أمام تنزانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على قناتي ماكس الأولى والثالثة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX".