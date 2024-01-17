أستراليا المفتوحة: أندرييفا تسحق جابر

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : مُنيت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة، بخسارة ساحقة في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16 عاماً 0 6 و2 6.

كما ودّعت حاملة اللقب السابقة الدنماركية كارولين فوزنياكي أمام الروسية الشابة الأخرى ماريا تيموفييفا بثلاث مجموعات 1 6، 6 4، 6 1.

في المقابل، لم يواجه الايطالي يانيك سينر والاسترالي أليكس دي مينور والاميركية كوكو غوف والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا أي مشاكل للتأهل.

ونجحت أندرييفا، المصنفة 47 عالمياً، في تقديم عرض كبير لتهزم جابر (29 عاماً) صاحبة الوصافة في ثلاث بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب "رود ليفر أرينا" في مباراة دامت 54 دقيقة فقط.

وقالت أندرييفا بعد المباراة "كانت على الارجح المباراة الافضل لي الاطلاق".

وأضافت اللاعبة التي برزت في ميدان المحترفات بعد بلوغها الدور الرابع من بطولة ويمبلدون العام الماضي "في المجموعة الاولى، لم اتوقع ان العب بهذا الشكل الجيد. المجموعة الثانية لم تكن سيئة ايضاً. لذا، نعم، بالنسبة الي كانت مباراة مذهلة".

وضربت أندرييفا موعدا مع الفرنسية ديان باري في الدور الثالث.

من جهة أخرى، قدّمت تيموفييفا، 20 عامًا، اداء لا يقل شأنا بمواجهة بطلة نسخة 2018 فوزنياكي مظهرة قوة كبيرة.

وقالت تيموفييفا بعد المباراة "كان شرفاً كبيراً أن العب هنا بمواجهة كارولين اليوم. انا اكثر من سعيدة ولا استطيع ان اطلب اكثر".

وتأخرت إنطلاقة العديد من المباريات في الملاعب المفتوحة بسبب الامطار.

وحقّقت بطلة الولايات المتحدة المفتوحة كوكو غوف، المصنفة رابعة، الفوز على حساب مواطنتها كارولين دوليهايد 7 6 (2/7) و6 2.

كما تفوّقت كرايتشيكوفا على الالمانية تامارا كورباتش بمجموعتين 6 2، 6 2.

وكان الايطالي سينر، المصنف رابعاً، من بين اللاعبين المحظوظين ان يضعهم جدول المباريات في ملعب ذات سقف متحرك، ولم يهدر اي وقت في سعيه لاحراز باكورة ألقابه الكبرى بتخطيه الهولندي يسبر دي يونغ 6 2 و6 2 و6 2.

وسيواجه سينر في الدور المقبل الارجنتيني سيباستيان بايس.

وتابع دي مينور حمل آمال الاستراليين في البطولة بنجاح وحقّق فوزا سهلا على حساب الايطالي ماتيو أرنالدي 6 3 و6 0 و6 3.