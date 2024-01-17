الصيد يهزم الشمس فى الدورى الممتاز لكرة السلة للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره نادي الشمس بنتيجة 52 / 50 فى اطار المواجهة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات: ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري، نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين واللاعبتان شريفة تامر و هنا الجولي " تصعيد من فريق 18 سنة"

الجهاز الفني والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابراهيم المدير الفني للدرجة الاولى ، مصطفى البوشي مدرب عام، فريد سمير مخطط أحمال،دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، على الخطيب مدير إداري ، محمد عطا عامل ، احمد عصام لجنة كرة السلة