لاڤيينا يعلن تجديد عقد رباعي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي تجديد عقود اللاعبين محمود حسن الحلوانى مدافع الفريق و حازم ابو سنه مهاجم الفريق وحراس المرمى زياد عسكر و احمد عطا.

جاء التجديد بعد ظهور الرباعى بصورة مميزة مع لاڤيينا ولرغبة مجلس الإدارة فى زيادة التركيز والاستقرار لدى اللاعبين خلال الفترة المقبلة والتى تشهد منافسة الفريق بقوة من أجل الصعود للدورى الممتاز.



الأسيوطي يعقد جلسة مع الجهاز الفني الجديد لـ لاڤيينا

في سياق آخر، نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي فى التعاقد مع رضا الويشى مهاجم الأهلى والمقاولون العرب والإنتاج الحربي في الدورى الممتاز.

صعد رضا الويشى مع أندية اف سى مصر و كوكا كولا و حرس الحدود للدورى الممتاز وسجل الموسم الماضى مع فريق السكة الحديد 5 أهدف وصنع 9 وصعد مع الفريق من الممتاز ب إلى دورى المحترفين.

في سياق متصل، عقدت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا اليوم اجتماعاً هاما تم فيه اتخاذ قرار بالإجماع بعدم الموافقة على بيع او إعارة اى لاعب هذا الموسم وعدم النظر فى اى عروض مقدمة من اى نادى سواء فى الدورى الممتاز أو دوى المحترفين وذلك للحفاظ على قوام الفريق والاستمرار في سباق المنافسة على الصعود بقوة.

واكدت لجنة الكرة أن الاستغناء عن احمد سالم جاء بسبب وجود 3 لاعبين أجانب فى حين تنص لائحة اتحاد الكرة على مشاركة لاعبان فقط في المباريات



