إجراء جديد من محمد الشناوي للرحيل عن الاهلي عقب كأس أمم أفريقيا

اتخذ الدولي محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي إجراء جديد للرحيل عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع محمد الشناوي حارس الاهلي على عقود جديدة مع شركة تسويق قبل سفره مع بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية أن محمد الشناوي وقع مع شركة أجنبية جديدة لتسويقه خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعدما أبدى مسؤولو المارد الأحمر موافقتهم على رحيله حال تلقيه عرضًا مغريًا.

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وتلقى في الأيام الماضية حارس المارد الأحمر عدد من العروض إلا أن المفاوضات لم تتم بشكل رسمي حتى الوقت الجاري وذلك بسبب ضعف المقابل المادي.

وينتظر الشناوي عروضًا جديدة عن طريق الشركة الأجنبية التي وقع معها وذلك بعد انتهاء مشاركته في كأس أمم أفريقيا.